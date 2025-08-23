Bundesliga heute: Mainz - Köln LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 24.08.2025 • 12:30 Uhr Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute den 1. FC Köln. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Am heutigen Sonntag (24.08.2025, 15:30 Uhr) steigt in der MEWA Arena das 27. Bundesliga-Duell zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und dem 1. FC Köln. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Tobias Stieler. Auf der Trainerbank der Rheinhessen sitzt Bo Henriksen, während Lukas Kwasniok sein erstes Bundesliga-Spiel als Effzeh-Coach bestreitet. In den vergangenen vier Ligaduellen blieb Mainz ungeschlagen (ein Sieg, drei Remis), und von 13 Heimspielen gegen Köln wurden acht gewonnen – darunter der 5:0-Kantersieg im Oktober 2022, der bis heute als geteilter höchster Bundesliga-Heimerfolg der Mainzer gilt.

Mainz - Köln LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Die 05er sind seit Oktober 2024 in 13 Bundesliga-Heimspielen ungeschlagen (sechs Siege, sieben Remis) – aktuell Bestwert aller Bundesligisten und neuer Vereinsrekord.

Nach der starken Vorsaison mit 52 Punkten und Platz sechs will Mainz den Schwung in die neue Spielzeit mitnehmen, auch wenn nur eines der letzten neun Ligaspiele gewonnen wurde.

Abseits des Rasens sorgte Trainer Bo Henriksen jüngst für Schlagzeilen: Für seine Rote Karte im DFB-Pokal bei Dynamo Dresden wurde er vom DFB-Sportgericht für das nächste Pokalspiel gesperrt – in der Bundesliga darf er heute jedoch wie gewohnt an der Seitenlinie stehen.

1. FC Köln zurück in der Bundesliga: Kwasniok debütiert, Auftaktbilanzen mahnen

Der 1. FC Köln ist nach dem direkten Wiederaufstieg zurück in der Bundesliga, die Statistik zum Saisonstart ist jedoch durchwachsen: Acht der letzten 13 Auftaktpartien gingen verloren, insgesamt 23 Pleiten am 1. Spieltag bedeuten Negativrekord gemeinsam mit Bremen und Schalke.

Als Aufsteiger gewann Köln nur einmal das erste Spiel – 2005/06 mit 1:0 … ausgerechnet gegen Mainz. Neu-Coach Lukas Kwasniok kommt dennoch mit Rückenwind: Beim wilden Pokal-2:1 in Regensburg drehte sein Team die Partie in der Nachspielzeit.

Von den letzten sieben Debüttrainern der Geißböcke gewann allerdings nur Steffen Baumgart sein erstes Bundesligaspiel, die übrigen versuchten es vergeblich (2 Remis, vier Niederlagen).

Akteure im Fokus: Hollerbach, Ache und Krauß vor möglichen Premieren

Personell könnten beide Teams frische Gesichter präsentieren. Bei Mainz steht Neuzugang Benedict Hollerbach vor seinem ersten Ligaeinsatz im 05-Trikot. In der vergangenen Saison war er mit neun Treffern bester Schütze von Union Berlin und bestritt ligaweit die zweitmeisten Zweikämpfe.

Köln könnte Ragnar Ache debütieren lassen, der in den letzten beiden Zweitliga-Jahren 34 Tore für Kaiserslautern markierte. Ebenfalls bereit steht Mainz-Leihgabe Tom Krauß, der vor wenigen Monaten noch für Bochum gegen seinen heutigen Stammverein auflief.

Mainz ist seit sechs Bundesliga-Partien gegen Aufsteiger ungeschlagen (4 Siege, zwei Remis); eine siebte Partie ohne Niederlage würde den Vereinsrekord einstellen – damals, im Oktober 2019, gelang das ausgerechnet mit einem 3:1-Heimsieg gegen den heutigen Gegner Köln.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Köln heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen KOE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FSV Mainz 05 gegen 1. FC Köln im Liveticker bei SPORT1.