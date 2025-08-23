Bundesliga heute: St. Pauli - Dortmund LIVE im TV, Liveticker & Livestream - Kovac trifft Bandt-Entscheidung

SPORT1 23.08.2025 • 17:44 Uhr Der FC St. Pauli empfängt heute Borussia Dortmund. Der Anstoß ist um 18:30 Uhr im Millerntor-Stadion. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Borussia Dortmund startet mit einem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli in die neue Saison. Trainer Niko Kovac setzt vor dem ersten BVB-Spiel der Bundesliga-Spielzeit auf die erwartete Startelf.

Eine der wenigen offenen Fragen war, ob Julian Brandt von Beginn an auflaufen würde. Die Antwort lautet nein.

„Wir haben im Mittelfeld sehr viele Spieler. Jule ist heute wieder auf der Bank, weil ich weiß, was er mir als Impact von außen gibt“, sagte Kovac vor dem Spiel bei Sky.

Kovac: „Schlaflose Nächte“

Karim Adeyemi wiederum steht in der Startelf - im Gegensatz zu Maximilian Beier.

„Karim und Maxi haben mir schlaflose Nächte bereitet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil sie beide außerordentlich gut trainiert und gearbeitet haben. Im Pokal hat Maxi angefangen, heute habe ich mich für Karim entschieden. Wir sind auf einem sehr hohen Niveau“, sagte Kovac.

Die Dortmunder Startelf im Überblick: Kobel - Couto, Mane, Anton, Bensebaini, Svensson - Gross, Sabitzer, Bellingham - Adeyemi, Guirassy.

Alle Infos zum Spiel

Am heutigen Samstag, 23. August 2025, empfängt der FC St. Pauli Borussia Dortmund zum 19. Bundesliga-Duell beider Klubs – Anstoß ist um 18:30 Uhr im ausverkauften Millerntor-Stadion. Während Alexander Blessin die Kiezkicker in ihre zweite Erstliga-Saison in Folge führt, reist der BVB unter Niko Kovac mit einer eindrucksvollen Serie an: In den letzten zwölf Bundesliga-Begegnungen mit St. Pauli blieb Dortmund unbesiegt (11 Siege, ein Remis). Geleitet wird die Partie von FIFA-Referee Dr. Matthias Jöllenbeck.

Die Schwarz-Gelben haben ihre letzten fünf Ligaspiele allesamt gewonnen und dabei immer mindestens dreimal getroffen – eine sechste Begegnung mit mindestens drei Toren würde den Vereinsrekord von 2015 einstellen. Dreh- und Angelpunkt ist Serhou Guirassy, der in der Vorsaison 21 Bundesligatreffer erzielte und 2025 bereits bei 15 Toren steht. Kovac musste trotz Ausfällen in der Abwehr (u. a. Schlotterbeck, Süle, Ryerson) vor allem im Mittelfeld harte Entscheidungen treffen.

FC St. Pauli: Defensive Stabilität, aber Ladehemmung im Angriff

St. Pauli stellte 2024/25 mit lediglich 28 Toren die schwächste Offensive der Liga, blieb zu Hause elfmal ohne Treffer und wartet zudem noch auf den ersten Sieg in einem Samstagabend-Topspiel (0:4). Blessins Team kann jedoch auf die zweitbeste Defensive der vergangenen Saison (41 Gegentore) verweisen und hofft, die aktuelle Negativserie von fünf sieglosen Partien zu beenden.

Debütant Mathias Pereira Lage könnte dabei für kreative Impulse sorgen: Der Franzose kam in 160 Ligue-1-Einsätzen auf 16 Tore und 16 Vorlagen und brachte es 2024/25 auf starke 0,4 Assists pro 90 Minuten.

Rund um den BVB: Blick auf Frauen-Team und Hummels-Historie

Abseits des Rasens sorgt Borussia Dortmund ebenfalls für Schlagzeilen. Das erstmals im DFB-Pokal angesetzte Frauen-Duell gegen den FC Bayern weckt große Erwartungen, Bayern-Direktorin Bianca Rech spricht von einem „unglaublich guten Los“ und hofft auf maximale Sichtbarkeit. Zudem wird rund um das Abschiedsspiel von Mats Hummels die Beinahe-Verpflichtung durch Hoffenheim im Jahr 2008 noch einmal lebhaft diskutiert – eine Entscheidung, die sich aus Sicht des Weltmeisters wie des BVB als goldrichtig erwiesen hat und den Klub bis heute prägt.

Wird FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird STP gegen BVB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden.

Bundesliga: FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund im Liveticker bei SPORT1.

