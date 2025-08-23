Bundesliga heute: Union - Stuttgart LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.08.2025 • 12:40 Uhr Der 1. FC Union Berlin empfängt heute den VfB Stuttgart. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr im Stadion An der Alten Försterei. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Zum Start in die neue Bundesliga-Saison kommt es am Samstag (23.08.2025, 15:30 Uhr) zum elften Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Union Berlin und dem VfB Stuttgart. In den bisherigen zehn Duellen blieb Stuttgart zuletzt viermal in Serie ungeschlagen (drei Siege, ein Remis).

Das spektakuläre 4:4 im April dieses Jahres – mit einem Rekord von acht Treffern vor der Pause – ist noch in bester Erinnerung und brachte Union erstmals vier Tore in einer Bundesliga-Halbzeit. Schiedsrichter der Partie ist Robert Hartmann.

Union - Stuttgart LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky

: Sky Liveticker: SPORT1

Union Berlin geht mit nur einer Niederlage aus den letzten zehn Bundesliga-Partien (vier Siege, fünf Remis) in den Saisonauftakt und blieb in den vergangenen vier Spielzeiten am 1. Spieltag ungeschlagen. Allerdings wartet das Team auf einen Heimsieg, nachdem die letzten drei Auftritte an der Alten Försterei zwei Unentschieden und eine Niederlage brachten – bei neun Gegentoren. Stuttgart reist mit drei Bundesliga-Siegen am Stück an, so viele wie in den 14 Rückrunden-Partien zuvor insgesamt. Zum Auftakt tat sich der VfB in den vergangenen Jahren jedoch schwer: Sieben Niederlagen in den letzten elf Saisoneröffnungsspielen und nur ein Erfolg im ersten Auswärtsspiel einer Spielzeit in den letzten 14 Jahren (2020/21 in Mainz).

Trainervergleich: Baumgart gegen Hoeneß bleibt bislang ohne Union-Sieg

Steffen Baumgart bestreitet sein erstes Bundesliga-Auftaktspiel als Coach der Köpenicker. Sein Gegenüber Sebastian Hoeneß bringt es auf 76 Bundesligaspiele mit dem VfB – Bestwert unter den aktuellen Erstliga-Trainern – und einen Klubrekord-Punkteschnitt von 1,79. In vier direkten Duellen mit Baumgart blieb Hoeneß unbesiegt (drei Siege, ein Remis). Union könnte dennoch einen Jubiläumserfolg feiern: Der 50. Bundesliga-Heimsieg der Vereinsgeschichte ist in Reichweite.

Spieler im Fokus: Ilic, Jeong und Woltemade prägen das Aufeinandertreffen

Andrej Ilic, mit sieben Treffern bester Rückrundenschütze der Eisernen 2024/25, ist nach seiner Leihe fest verpflichtet und erzielte beim 4:4 im April gegen Stuttgart seinen ersten Bundesliga-Doppelpack. Ebenfalls dauerhaft verpflichtet wurde Wooyeong Jeong, der gegen den VfB bislang seine beste persönliche Bilanz vorweisen kann (drei Tore, eine Vorlage). Auf Stuttgarter Seite ragt Nick Woltemade heraus: Der Angreifer kam in der vergangenen Saison auf ligaweite Bestwerte von 9,8 Strafraumaktionen pro 90 Minuten und traf zuletzt in drei Bundesligapartien in Folge.

Wird 1. FC Union Berlin gegen VfB Stuttgart heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird FCU gegen VFB im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky im TV und Stream verfolgt werden. DAZN zeigt alle Spiele um 15.30 Uhr in der Konferenz.

Bundesliga: 1. FC Union Berlin gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: 1. FC Union Berlin gegen VfB Stuttgart im Liveticker bei SPORT1.

