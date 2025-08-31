Bundesliga heute: Wolfsburg - Mainz LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 31.08.2025 • 13:00 Uhr Der VfL Wolfsburg empfängt heute den 1. FSV Mainz 05. Der Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Volkswagen Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Der VfL Wolfsburg wartet seit dem 5:1 gegen Borussia Mönchengladbach am 14. Januar auf einen Bundesliga-Heimsieg – in acht Partien in der Volkswagen Arena blieb das Team von Trainer Paul Simonis sieglos (5 Unentschieden, drei Niederlagen) und stellte damit den vereinsinternen Negativrekord ein.

{ "placeholderType": "MREC" }

Trotzdem gelang zum Saisonstart ein 3:1-Auswärtserfolg in Heidenheim, bei dem mit Mattias Svanberg und Mohammed Amoura gleich zwei Joker trafen. Mehr Einwechseltreffer seit Beginn der Vorsaison erzielten nur Bayern München und der VfB Stuttgart.

Mit einem weiteren Dreier könnten die Niedersachsen erstmals seit der Spielzeit 2023/24 mit zwei Siegen in eine Bundesliga-Saison starten.

Wolfsburg - Mainz LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : -

: - Livestream : DAZN

: DAZN Liveticker: SPORT1

Der 1. FSV Mainz 05 verlor sein Auftaktspiel gegen Aufsteiger 1. FC Köln mit 0:1 und kassierte damit die erste Heimniederlage seit Oktober 2024.

{ "placeholderType": "MREC" }

Saisonübergreifend haben die Rheinhessen nur eines der letzten zehn Bundesligaspiele gewonnen, holten im selben Zeitraum ligaweit die wenigsten Punkte (8). In der Fremde allerdings sammelten die Mainzer in der Vorsaison 26 Zähler und stellten mit 31 Auswärtstoren einen Vereinsrekord auf.

Keeper Robin Zentner steht in Wolfsburg vor seinem 200. Bundesliga-Einsatz – gegen den VfL gab es für ihn bislang allerdings erst zwei Siege bei sieben Niederlagen.

Personalsituation: Nebel gesperrt, Hollerbach verletzt

FSV-Coach Bo Henriksen muss in der Volkswagen Arena gleich auf zwei offensive Optionen verzichten. Paul Nebel fehlt nach seiner Roten Karte gegen Köln – bereits im April-Duell (2:2) hatte er gesperrt gefehlt und war sonst in 28 Mainzer Ligapartien stets in der Startelf gestanden.

Hinzu kommt der Ausfall von Sommer-Neuzugang Benedict Hollerbach, der sich beim Ligastart eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zuzog. Auf Wolfsburger Seite sind keine neuen Ausfälle bekannt, Trainer Paul Simonis kann erneut auf seine starke Bank bauen, die in Heidenheim den Unterschied machte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wird VfL Wolfsburg gegen 1. FSV Mainz 05 heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird WOB gegen M05 im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei DAZN verfolgt werden.

Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen. Klicken Sie auf den Link, um zum Liveticker zu gelangen: VfL Wolfsburg gegen 1. FSV Mainz 05 im Liveticker bei SPORT1.