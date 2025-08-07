Bundesliga: Zukunft von Bayern-Boss wohl geklärt!

SPORT1 07.08.2025 • 11:24 Uhr Der FC Bayern und einer seiner Vorstände stehen kurz vor der Trennung. Nun ist wohl auch klar, wohin es Michael Diederich zieht.

Michael Diederich kehrt dem Fußball offenbar den Rücken: Das Vorstandmitglied des FC Bayern wechselt die Branche und schließt sich der Deutschen Bank an. Das berichtet das Handelsblatt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bei dem Unternehmen soll er die Rolle als Co-Chef des Unternehmensgeschäfts übernehmen. Er würde den Bereich damit zusammen mit David Lynne führen, der in dieser Funktion 2022 zurückgekehrt war.

Diederich verlässt FC Bayern offenbar

Diederich, der bei Bayern noch einen Vertrag bis Juni 2026 hat, kommt aus dem Finanzwesen. Als hauptberuflicher Banker war er einst bis zum Vorstandschef der Hypovereinsbank aufgestiegen. Insgesamt 27 Jahre hatte er für das Geldhaus gearbeitet.

Beim FCB ist der 59-Jährige derweil seit 2018 tätig. Bis 2023 als Mitglied des Aufsichtsrats, danach als Vorstand Finanzen und stellvertretender Vorstandsvorsitzender.

{ "placeholderType": "MREC" }