BVB: Adeyemi will Titel gewinnen

SID 09.08.2025 • 06:36 Uhr Der Nationalspieler hofft auf eine gute Saison - und er verabschiedet sich langsam von einem Ritual.

Karim Adeyemi fühlt sich bei Borussia Dortmund von Trainer Niko Kovac zu Höchstleistungen angetrieben. "Ich mag seine Art persönlich sehr. Er tritt uns in den Arsch, wir laufen extrem viel", sagte der Fußball-Nationalspieler im Interview mit der Funke Mediengruppe. "Das hat mich stärker gemacht - und das will ich nun zeigen."

Er sei reifer und erfahrener geworden, sagte Adeyemi, deshalb seien regelmäßige "Tritte in den Hintern" nicht nötig. Kovac dürfe ihm aber aufgrund der "besonderen Bindung" auch mal "harte Ansagen drücken".

Adeyemi (23) erwartet nach dem Endspurt auf den vierten Tabellenplatz und in die Champions League eine gute Saison seiner Mannschaft. "Ich bin davon überzeugt: Wenn wir in Dortmund über längere Zeit zusammenwachsen, können wir vieles erreichen. Dieses Jahr wollen wir wieder um Titel spielen - und sie hoffentlich auch gewinnen", sagte er.