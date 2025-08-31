BVB: Gesicht voller Blut! Schreckmoment um Bellingham

Schreckmoment im Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin (Jetzt im LIVETICKER).
Blut-Schreck beim BVB
Jobe Bellingham prallt mit einem Gegenspieler zusammen. Der BVB-Star blutet über das ganze Gesicht.
Dortmunds Jobe Bellingham und Unions Andrej Ilic knallten bei einem Luftduell heftig mit den Köpfen aneinander (17.).
Bellingham erlitt dabei eine Platzwunde an der Schläfe und wurde von den TV-Kameras mit blutüberströmtem Gesicht eingefangen.
Der Sommer-Neuzugang des BVB wurde vom medizinischen Personal versorgt, die Blutung gestoppt und ein Pflaster aufgeklebt.
Auch Ilic wurde am Kopf getroffen, ging zu Boden, musste minutenlang behandelt werden und wurde mit einem Kopfverband versehen.
Beide Spieler konnten nach der Behandlungspause auf den Rasen zurückkehren und weiterspielen.