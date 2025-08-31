Newsticker
BVB: Gesicht voller Blut! Schreckmoment um Bellingham

Blut-Schreck beim BVB

Jobe Bellingham prallt mit einem Gegenspieler zusammen. Der BVB-Star blutet über das ganze Gesicht.
Aufregung in Dortmund. Nach der frühen Auswechslung von Sohn Jobe soll es eine verbale Auseinandersetzung zwischen Vater Mark Bellingham und Sebastian Kehl gegeben haben. SPORT1-Reporter Oliver Müller ordnet die Situation ein.
Julius Schamburg
Schreckmoment im Bundesliga-Spiel zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin (Jetzt im LIVETICKER).

Dortmunds Jobe Bellingham und Unions Andrej Ilic knallten bei einem Luftduell heftig mit den Köpfen aneinander (17.).

BVB-Schreck: Heftiger Crash zwischen Bellingham und Ilic

Bellingham erlitt dabei eine Platzwunde an der Schläfe und wurde von den TV-Kameras mit blutüberströmtem Gesicht eingefangen.

Der Sommer-Neuzugang des BVB wurde vom medizinischen Personal versorgt, die Blutung gestoppt und ein Pflaster aufgeklebt.

Auch Ilic wurde am Kopf getroffen, ging zu Boden, musste minutenlang behandelt werden und wurde mit einem Kopfverband versehen.

Beide Spieler konnten nach der Behandlungspause auf den Rasen zurückkehren und weiterspielen.

