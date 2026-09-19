Michael Olise erhält Neymar-Trikot in Interview

Michael Olise will nach seiner großen Show gegen Union Berlin keine Interviews geben. Für einen besonderen Moment stellt sich der Superstar des FC Bayern aber doch vor die Kamera.

Nach dem 7:0-Sieg des FC Bayern gegen Union Berlin war Michael Olise der gefragte Mann – sprechen wollte der überragende Franzose nach seinem Hattrick aber weder beim übertragenden Sender Sky noch in der Mixed Zone.

„Wir hätten ihn gerne am Mikro begrüßt. Aber ich glaube, er hatte keine Lust“, sagte Sky-Moderatorin Nele Ocik grinsend. In der vergangenen Woche hatte Olise bei DAZN ein bizarres Interview geliefert, das viral ging.

Michael Olise erzielte drei Tore für den FC Bayern gegen Union Berlin Michael Olise erzielte drei Tore für den FC Bayern gegen Union Berlin © IMAGO/HMB-Media

Stattdessen stellte Sky-Reporter Michael Leopold auf dem Spielfeld Jamal Musiala seine Fragen – und sprach ihn am Ende auch auf Olise an: „Abschließend noch zu Michael Olise – Tore schießt er lieber als Interviews zu geben?“ Musiala antwortete grinsend: „Deswegen stehe ich hier.“

Bayern-Star Olise erhält Neymar-Trikot

Beim brasilianischen Sender CazeTV stand Olise dann übrigens doch kurz vor dem Mikrofon – dort erhielt er von Reporterin Isabela Pagliari zunächst nach Rückfrage eine Umarmung und dann ein besonderes Präsent.

„Ich habe ein Geschenk von Neymar für dich“, sagte Pagliari und überreichte ihm ein unterschriebenes Trikot des Brasilien-Stars, der ein Vorbild Olises ist. „Vielen Dank – das ist top“, antwortete der 24-Jährige und ergänzte später: „Das ist das eine Shirt, das ich haben will.“

Olise überreichte der Reporterin dann wiederum ein von ihm signiertes Bayern-Trikot, das sich Neymar gewünscht hatte. Nach einer Frage nach seinem Parfüm, die Olise nicht beantworten konnte oder wollte, wünschte Pagliari ihm „ein gutes Leben“.

Bayern-Mitspieler schwärmen von Olise

Ansonsten ließ Olise wieder einmal seine Taten auf dem Platz sprechen. Olise sei „ein super Spieler, sein Level ist … ich kann da nicht viel mehr zu sagen“, schilderte Musiala: „Es freut mich echt, mit ihm auf dem Platz zu stehen. Sein Level ist überragend.“

Harry Kane betonte bei Sky, Olise sei in der Kabine „ein ganz anderer, wir verstehen uns sehr gut. Es macht mir großen Spaß, mit Spielern wie Michael auf dem Platz zu stehen.“