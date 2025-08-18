BVB: Haller wechselt endgültig nach Utrecht

SID 18.08.2025 • 09:40 Uhr Der Ivorer ging schon in der Rückrunde für den Klub aus der niederländischen Ehrendivision auf Torejagd.

Sebastien Haller verlässt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund endgültig. Wie der BVB am Montag mitteilte, wechselt der Stürmer nun fest in die Niederlande zum FC Utrecht. Haller kehre zu einem Verein zurück, „der ihm viel bedeutet und für den er in den vergangenen Monaten regelmäßig zum Einsatz gekommen ist“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl. Der Stürmer war bereits in der vergangenen Saison an den Klub aus der Ehrendivision ausgeliehen worden, spielte dort zudem von 2015 bis 2017.

Anschließend wechselte er in die Bundesliga zu Eintracht Frankfurt und gelang über West Ham United und Ajax Amsterdam 2022 nach Dortmund, wo er zunächst einmal eine Schockdiagnose verarbeiten musste. Die Hodenkrebserkrankung habe er aber „mit beeindruckender Stärke bekämpft“ und beim BVB „eine besondere Geschichte geschrieben“, sagte Kehl.

Nach seiner Rückkehr zur Rückrunde 2022/23 war er mit neun Toren und fünf Assists maßgeblich daran beteiligt, dass Dortmund bis zum letzten Spieltag um die Meisterschaft gekämpft hatte. Am 34. Spieltag verschoss er gegen den FSV Mainz 05 allerdings einen Elfmeter und die Schwarz-Gelben verpassten nach dem 2:2 den schon sicher geglaubten Titel.