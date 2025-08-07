BVB-Hammer um Hummels

Manfred Sedlbauer 07.08.2025 • 18:17 Uhr Mats Hummels wird am Sonntag bei der BVB-Saisoneröffnung verabschiedet. Und zwar auf ganz besondere Art und Weise. Der Dortmunder Fanliebling wird noch einmal selbst die Schuhe schnüren.

Mats Hummels noch einmal im BVB-Trikot sehen. Diese Vorstellung dürfte bei vielen schwarz-gelben Anhängern Gänsehaut hervorrufen. Am Sonntag passiert genau das.

Bei der Saisoneröffnung des BVB gegen Juventus Turin (Sonntag,17.30 Uhr im LIVETICKER) wird Hummels noch einmal die Fußballschuhe schnüren. Doch damit nicht genug.

Hummels voller Vorfreude

Wie Geschäftsführer Carsten Cramer verriet, wird der 36-Jährige sogar von Anfang an spielen und mit dem Team einlaufen.

„Man merkte ihm förmlich die Freude über den Ablauf an. Deshalb spielt er auch von Anfang an. Weil er gerne mit der Mannschaft einlaufen würde“, sagte Cramer am Rande des Trainingslagers der BVB-Frauenmannschaft im österreichischen Westendorf zu SPORT1 und Sky.

„Limitiertes Sondertrikot“

Im vergangenen Sommer konnte dem ehemaligen Innenverteidiger kein gebührender Abschied von den Fans ermöglicht werden. Das soll nun nachgeholt werden.

Eigentlich waren viele Anhänger von einer Verabschiedung mit der typischen Überreichung von Präsenten ausgegangen. Dass ihr Liebling nun erneut auf dem Platz stehen wird, erfüllt etliche Fanwünsche.

Darüber hinaus meinte Cramer: „Es gibt auch ein limitiertes Sondertrikot.“