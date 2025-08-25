Castrop nach Verbandswechsel erstmals im Südkorea-Kader

SID 25.08.2025 • 10:25 Uhr Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach darf damit auch auf eine WM-Teilnahme hoffen.

Der bisherige U21-Nationalspieler Jens Castrop ist nur zwei Wochen nach seinem Verbandswechsel erstmals für Südkoreas Fußball-Nationalmannschaft nominiert worden. Der Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach darf damit auch auf eine WM-Teilnahme hoffen. Das Heimatland der Mutter des 22-Jährigen hat sich bereits für die Endrunde 2026 qualifiziert.

„Castrop ist zwar noch jung, aber er hat sich stetig weiterentwickelt und in der Bundesliga Erfahrung gesammelt“, sagte Nationaltrainer Hong Myung-Bo zu der Nominierung und fügte an: „Ich schätze vor allem seinen starken Willen und das Verantwortungsbewusstsein, das er mit seinem Wunsch, für unsere Nationalmannschaft zu spielen, gezeigt hat.“

Castrop war im Sommer für 4,5 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg nach Gladbach gewechselt, am Sonntag hatte er beim 0:0 gegen den Hamburger SV als Einwechselspieler sein Bundesliga-Debüt gegeben. Der gebürtige Düsseldorfer hatte seit der U16 alle U-Mannschaften des DFB durchlaufen, die U21-EM im Sommer hatte er verletzt verpasst.