Sperre für Dortmunds Mane verkündet

SID 25.08.2025 • 16:49 Uhr Filippo Mane und Paul Nebel sind nach ihren Roten Karten unterschiedlich sanktioniert worden. Der DFB ahndete jeweils Notbremsen.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Filippo Mane vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund nach seiner Roten Karte für ein Meisterschaftsspiel gesperrt.

Auch Paul Nebel vom Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 wurde gesperrt – der Offensivspieler muss für zwei Partien aussetzen. Zudem darf er wie Mane bis zum Ablauf der Sperre nicht in weiteren Meisterschaftsspielen seines Vereins mitwirken.

Mane profitierte von Elfmeter-Tor

Mane war in der 85. Minute der Partie in Hamburg von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck des Feldes verwiesen worden. Der Youngster profitierte beim Strafmaß davon, dass Pauli-Spieler Danel Sinani den fälligen Foulelfmeter verwandelt hatte.

