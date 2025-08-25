Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat Filippo Mane vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund nach seiner Roten Karte für ein Meisterschaftsspiel gesperrt.
Sperre für Dortmunds Mane verkündet
Der Defensivspieler war am Samstag im Bundesliga-Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (3:3) wegen einer Notbremse vom Platz gestellt worden.
Auch Paul Nebel vom Ligakonkurrenten FSV Mainz 05 wurde gesperrt – der Offensivspieler muss für zwei Partien aussetzen. Zudem darf er wie Mane bis zum Ablauf der Sperre nicht in weiteren Meisterschaftsspielen seines Vereins mitwirken.
Mane profitierte von Elfmeter-Tor
Mane war in der 85. Minute der Partie in Hamburg von Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck des Feldes verwiesen worden. Der Youngster profitierte beim Strafmaß davon, dass Pauli-Spieler Danel Sinani den fälligen Foulelfmeter verwandelt hatte.
Nebel sah am Sonntag in der 60. Minute beim Spiel gegen den 1. FC Köln (0:1) ebenfalls die Rote Karte, auch der U21-Nationalspieler hatte eine Notbremse begangen. Beide Urteile sind rechtskräftig.