DFL-Chef Merkel sieht KI als Chance für Bundesliga-Vermarktung

SID 21.08.2025 • 10:36 Uhr Künstliche Intelligenz soll bei der Herstellung des Medienprodukts der Bundesliga helfen.

DFL-Geschäftsführer Steffen Merkel sieht Künstliche Intelligenz (KI) als wichtigen Baustein für eine erfolgreiche internationale Vermarktung der Bundesliga. „Gerade im internationalen Markt wäre ohne KI ein so individuelles Medienprodukt gar nicht mehr herzustellen“, sagte der Co-Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL) dem DUP Unternehmer-Magazin. KI sei eine Möglichkeit, das Produkt sprachlich und kulturell an internationale Zielgruppen anzupassen.

In Ländern wie Japan, Brasilien oder Mexiko würden beispielsweise Bundesliga-Inhalte ausgestrahlt, ohne dass die übertragenden Sender eine eigene Fußballredaktion hätten. Hierbei könnten „Speech-to-Speech-Systeme künftig Live-Kommentare in lokale Dialekte übersetzen - das ist ein Weg, um Sprachbarrieren zu überwinden“, erklärte Merkel. Bereits aktuell übernehme KI in der DFL-Gruppe redaktionelle Aufgaben automatisiert in Echtzeit.