Die vergessene Tragödie um eine Münchener Torhüter-Legende

Das tragische, heute etwas in Vergessenheit geratene Ableben Meiers erschütterte damals die gesamte deutsche Fußballszene, in der Meier viele Spuren hinterlassen hatte.

Bernd Meier war der 1860-Rückhalt der Neunziger

Meier, geboren am 11. Februar 1972 in Rain am Lech, wurde in den Neunzigern als Nummer 1 des TSV 1860 München in dessen letzter Bundesliga-Ära bundesweit bekannt.