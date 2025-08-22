Eberl: Bundesliga noch immer attraktiv

SID 22.08.2025 • 05:31 Uhr Der Sportvorstand des FC Bayern sieht die zahlreichen Abgänge von Stars eher als Folge der finanziellen Möglichkeiten im Ausland.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl glaubt trotz zahlreicher abgewanderter Stars noch immer an den hohen Stellenwert der Fußball-Bundesliga in Europa. Er habe in diesem Transfer-Sommer von keinem Spieler eine Absage erhalten, „weil die Bundesliga zu unattraktiv ist“, sagte Eberl vor dem Ligaauftakt am Freitag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) gegen RB Leipzig und machte vielmehr finanzielle Faktoren für die aktuelle Entwicklung verantwortlich.

{ "placeholderType": "MREC" }

In „Ligen wie der Premier League oder in Saudi-Arabien“ hätten die Vereine deutlich höhere „finanzielle Möglichkeiten“ als jene in der Bundesliga, betonte Eberl: „Da gibt es nicht so viele Vereine, die da mitbieten können“.

Eberl erklärt Zurückhaltung der Bundesliga-Vereine

Gerade in der englischen Premier League sei die „Balance“ zwischen Einnahmen und Ausgaben „eklatant negativ“, so der 51-Jährige, „weil sie es sich einfach leisten können, aufgrund der TV-Einnahmen. Und wir müssen mit unseren Möglichkeiten arbeiten, die wir haben.“