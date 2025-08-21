Eberl kritisiert Wanner: „Gehört Mut dazu“

SID 21.08.2025 • 10:52 Uhr Der Nachwuchsspieler steht vor einem Wechsel zur PSV Eindhoven.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat Paul Wanner für dessen bevorstehenden Wechsel zur PSV Eindhoven unterschwellig kritisiert. „Wir wollen an Spieler glauben und mit Spielern arbeiten, die Bock darauf haben, Bayern-München-Spieler zu werden. Und da gehören halt Schritte dazu. Und da gehört auch Mut dazu“, sagte Eberl bei einer Medienrunde am Donnerstag und bestätigte, dass Wanner für seinen Medizincheck in den Niederlanden freigestellt worden sei.

Laut Medienberichten erhält der deutsche Rekordmeister eine fixe Ablöse von 15 Millionen Euro für den 19-Jährigen. Zu Beginn der Vorbereitung hatte Eberl Wanner, der in der vergangenen Saison an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen war, noch in die Pflicht genommen und angesichts der dünn besetzten Offensive betont: „Paul hat jetzt die Chance, sich zu zeigen.“