Egoismus? Kapitän Andrich zählt Bayer früh an

SID 31.08.2025 • 05:13 Uhr Der Kapitän des Vizemeisters ist nach dem 3:3 in Bremen komplett bedient - und übt heftige Kritik an der neu formierten Mannschaft.

Kapitän Robert Andrich nahm kein Blatt vor den Mund. Nach dem Mega-Einbruch von Bayer Leverkusen in der Schlussphase beim 3:3 (2:1) gegen Werder Bremen war die Laune des Mittelfeldspielers im Keller. "Jeder hat für sich gespielt, jeder ist für sich alleine auf dem Platz herumgelaufen", monierte Andrich.

Die katastrophale Schlussphase, die Bayer gegen zehn Bremer und mit einem zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Vorsprung im Rücken im Weserstadion erlebte, sie war mehr als nur ein kleiner Ausrutscher einer noch nicht eingespielten Mannschaft. Sie sei ein "Sinnbild unserer aktuellen Situation", sagte Andrich. "Wir haben zu viele Leute, die sich mit anderen Sachen oder nur mit sich selbst beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ich das bei Bayer jemals erlebt habe."

Bereits vor dem folgenschweren Einbruch sei die Partie gegen die ersatzgeschwächten Werderaner "ein bisschen Not gegen Elend" gewesen, befand der Kapitän. Den XXL-Umbruch beim Vizemeister, dessen Kaderplanungen auch wenige Tage vor Ende der Transferphase noch nicht abgeschlossen sind, wollte er nicht als Ausrede gelten lassen.

"Das hat auch nichts mit irgendwelchen Unruhen oder mit Spielerwechseln oder Prozessen zu tun", motzte Andrich: "Wir sind auf dem Platz und müssen das regeln, und da können wir uns nicht ständig hinter irgendwelchen Sachen verstecken. Es hat nur mit eigener Motivation zu tun."

