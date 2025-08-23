Elfer-Schwäche bei BVB-Star? Guirassy scheitert an "Killer"

SPORT1 23.08.2025 • 19:47 Uhr Serhou Guirassy ist die offensive Lebensversicherung von Borussia Dortmund. Gegen den FC St. Pauli zeigt sich der Goalgetter aber von seiner menschlichen Seite.

Serhou Guirassy hat beim Ligaauftakt von Borussia Dortmund gegen den FC St. Pauli einen Elfmeter verschossen. Der Superstar des BVB vergab in diesem Jahr bereits zum dritten Mal vom Punkt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Eine kleine Schwäche im Spiel des vielleicht besten Dortmunders der vergangenen Saison? Nur fünf von acht Strafstöße fanden 2025 ihren Weg ins Netz.

Zuletzt hatte Guirassy, der die Schwarz-Gelben gegen den FC St. Pauli per Kopfball zwischenzeitlich in Führung gebracht hatte, in der Champions League gegen Sporting und in der Bundesliga gegen Hoffenheim verschossen.

Guirassy scheitert an Elfer-Killer

Insgesamt ist seine Bilanz für den BVB aber ordentlich, den drei Fehlschüssen stehen neun Treffer vom Punkt gegenüber.

{ "placeholderType": "MREC" }

Im Spiel in Hamburg stand der Stürmer zudem einem ausgewiesenen Elfmeter-Killer gegenüber. Nikola Vasilj hat in der Bundesliga nun fünf von sechs Strafstößen, die gegen sein Team ausgesprochen wurden, pariert.

„Vasilj ist ein Hexer“, befand Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss. Der Schlussmann von St. Pauli war frühzeitig in die richtige Ecke unterwegs und parierte Guirassys Schuss so geradezu problemlos.