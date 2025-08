Emotionale Party: Gladbach feiert Geburtstag in großem Stil

Mit Günter Netzer und Jupp Heynckes auf der Tribüne, einer emotionalen Zeremonie auf dem Rasen und einem Sieg gegen den FC Valencia hat Borussia Mönchengladbach in großem Stil seinen 125. Geburtstag gefeiert. „Es war beeindruckend, all die Legenden zu sehen“, sagte Trainer Gerardo Seoane nach dem 2:0 (1:0) gegen den spanischen Traditionsklub: „Aus diesen Legenden lässt sich problemlos eine Weltauswahl stellen.“

Neben Netzer und Heynckes waren auch Klub-Ikonen wie Lothar Matthäus, Berti Vogts, Winfried Schäfer, Herbert Laumen, Uwe Rahn, Allan Simonsen, Christoph Kramer oder Wolfgang Kleff zur zweitägigen Party an den Niederrhein gereist. „Dieses Treffen mit den Legenden war ganz besonders“, sagte Klub-Präsident Rainer Bonhof, Weltmeister von 1974.

Emotionale Szenen auf dem Spielfeld

Vor dem Test gegen Valencia vor 51.125 Fans im ausverkauften Borussia-Park erinnerte der fünfmalige deutsche Meister in einer einstündigen Zeremonie an die vielen Erfolge. Auch an verstorbene Vereinsgrößen wie Manager Helmut Grashoff, Torjäger Hans-Jörg Criens oder Trainer Hennes Weisweiler wurde gedacht. Emotional wurde es zudem, als der Neffe von Borussias 2008 verstorbenem Edelfan Manolo mit einer Trommel über das Spielfeld lief.