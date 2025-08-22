Newsticker
FC-Bayern-Leihgabe Peretz verliert Kampf um die Nummer 1 beim HSV

Peretz verliert Kampf um Nummer 1

Bayern-Leihgabe Daniel Peretz geht als Nummer zwei in die Saison des Hamburger SV. Das gibt Trainer Merlin Polzin am Freitag bekannt.
Der HSV verliert das dritte Testspiel in Folge - gegen Olympique Lyon setzt es für die Mannschaft von Merlin Polzin eine 0:4-Pleite, die Schwächen in der Abwehr offenbart. Für Bayern-Leihgabe Daniel Peretz ist es ein misslungenes Debüt.
Christopher Mallmann
Bayern-Leihgabe Daniel Peretz geht als Nummer zwei in die Saison des Hamburger SV. Das gibt Trainer Merlin Polzin am Freitag bekannt.

Bayern-Leihgabe Daniel Peretz wird nicht als Nummer eins in die Bundesliga-Saison des Hamburger SV starten. Der Keeper muss sich hinter Daniel Heuer Fernandes einreihen.

„Es wird so sein, dass Ferro (Heuer Fernandes; Anm. d. Red.) am Sonntag im Tor beginnt. Sprich: Er geht als Nummer eins in die Saison und wird uns da im Tor vertreten", sagte Trainer Merlin Polzin am Freitag.

Heuer Fernandes gebe „der Mannschaft eine große Sicherheit, er verfügt über eine große Erfahrung hier im Verein. [...] Er ist ein ganz wichtiger Faktor. Das Gleiche gilt aber auch für Daniel Peretz, weil wir gesagt haben, wir wollen da eine Konkurrenzsituation herstellen, und diese Konkurrenzsituation sehen wir jeden Tag. Daniel ist ein Teil unserer Leadership-Group, geht voran und ist immer dabei, sich zu verbessern.“

Peretz von Bayern ausgeliehen

Peretz ist seit Juli vom FC Bayern an den HSV ausgeliehen. Sein Leihvertrag läuft kommenden Sommer wieder aus. In München hat er einen Kontrakt bis 2028.

Der HSV startet am Sonntag bei Borussia Mönchengladbach in die neue Bundesliga-Saison.

