FC Bayern beschließt Partnerschaft mit Emirates

Der FC Bayern hat einen neuen Premiumpartner: Die Fluggesellschaft Emirates aus Dubai wird neuer Sponsor des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Wie die Münchner am Mittwoch bekannt gaben, habe man mit dem Unternehmen einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2031/32 beschlossen. Die Kooperation werde unter anderem Bandenwerbung in der Allianz Arena umfassen, laut Sport Bild bringt der Deal den Bayern fünf Millionen Euro pro Jahr. Emirates wirbt bereits bei europäischen Topklubs wie Real Madrid, dem FC Arsenal, der AC Mailand oder Benfica Lissabon.

„Der FC Bayern ist sehr froh, in Emirates einen leistungsstarken Partner gewonnen zu haben, der seit Jahrzehnten überzeugter Förderer des Klub-Fußballs in Europa ist. Der FC Bayern braucht für die Umsetzung seiner sportlichen Ziele auch wirtschaftliche Planungssicherheit, die Emirates passen also ideal in die Partnerfamilie unseres Vereins“, sagte Bayerns Finanzvorstand Michael Diederich. Erst 2023 hatten die Münchner den Vertrag mit Qatar Airways nach heftigen Protesten der Fans „einvernehmlich“ aufgelöst. Fünf Jahre war die Fluglinie Partner der Bayern gewesen.