FC Bayern bindet Talente Karl und Mike

Belohnung für den Premierentreffer: Fußball-Rekordmeister Bayern München hat den Vertrag mit Nachwuchstalent Lennart Karl verlängert. Dies gab der Klub am Freitagnachmittag ohne konkrete Details bekannt. Einem Bericht von Sky zufolge gilt die Unterschrift bis Sommer 2028. Demnach soll der Kontrakt des 17-Jährigen nach dem 18. Geburtstag im kommenden Februar in einen Profivertrag umgewandelt werden.

Auch Flügelspieler Wisdom Mike verlängerte seinen Vertrag. Sportvorstand Max Eberl erklärte, beide Talente „kontinuierlich an die Profis“ heranführen zu wollen. Denn: „Wir wünschen uns neben Jamal Musiala, Aleks Pavlovic und Josip Stanisic weitere Eigengewächse in unserer ersten Mannschaft.“ Sportdirektor Christoph Freund sieht bei beiden „enormes Potenzial“, ihnen könne „die Zukunft gehören“.