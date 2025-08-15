FC Bayern: Coman „hinterlässt Lücke“

SID 15.08.2025 • 10:51 Uhr Der Franzose führt finale Gespräche mit Al-Nassr.

Der Wechsel von Kingsley Coman nach Saudi-Arabien steht kurz vor dem Abschluss. Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund sprach vor dem Supercup am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) beim VfB Stuttgart von „finalen Gesprächen“. Der 29 Jahre alte Franzose wird nach zehn Jahren in München künftig für den Cristiano-Ronaldo-Klub Al-Nassr spielen. Die Ablöse soll bis zu 35 Millionen Euro betragen, Coman einen Dreijahresvertrag erhalten.

„Wenn so ein erfolgreicher Spieler den Verein verlässt, ist es natürlich immer ein bisschen emotional“, sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany am Freitag. Coman habe „extrem viele Titel gewonnen“, ergänzte Freund: „Aber er war auch ein super Mensch und in der Kabine sehr, sehr wichtig. Ich glaube, er hat den FC Bayern die letzten Jahre sehr geprägt. Er ist ein ganz außergewöhnlicher Spieler und Mensch, der natürlich eine Lücke hinterlässt.“

Dennoch: Man schaue, so der Sportdirektor, „wieder nach vorne. Es ist auch immer wieder eine Chance für eine Mannschaft, neue Energie reinzubringen“. Für ihn genießen jetzt „die Jungs, die da sind, Priorität. Sie müssen erfolgreich sein“, sagte Kompany.