FC Bayern gewinnt Generalprobe dank Toptalent Karl

SID 12.08.2025 • 19:59 Uhr Trainer Vincent Kompany schont seine Stars mit Blick auf den Supercup weitgehend.

Der FC Bayern hat vier Tage vor dem Supercup gegen den VfB Stuttgart seine Generalprobe ohne Glanz gewonnen. Trainer Vincent Kompany schonte seine Stars lange Zeit, dennoch gewann der überlegene deutsche Fußball-Rekordmeister bei Grasshopper Zürich mit 2:1 (2:0). Ein Gradmesser war der Test für die Partie am Samstag (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) beim VfB kaum.

Das 17 Jahre alte Toptalent Lennart Karl brachte die Münchner mit einem sehenswerten Schuss im ausverkauften Letzigrund in Führung (21.). Jonah Kusi-Asare legte unter den Augen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß nach Vorarbeit von Karl, der unlängst seinen Vertrag bis 2028 verlängert hatte, fünf Minute später nach. Loris Giandomenico verkürzte (51.) für den Schweizer Erstligisten. 75-Millionen-Einkauf Luis Díaz verpasste kurz vor Schluss freistehend sein Premierentor für die Gäste.

Kompany ließ bei großer Hitze in Zürich seine vermeintliche Startelf zunächst auf der Bank. Erst nach einer Stunde kamen Harry Kane, Díaz, Michael Olise und Co. zum Einsatz. Kapitän Manuel Neuer fehlte ganz im Kader, ebenso wie Kingsley Coman. Der Franzose steht vor einem Wechsel zum saudischen Topklub Al-Nassr.

In der Vorbereitung auf die Saison, die die Bayern in der Liga am 22. August zu Hause gegen RB Leipzig starten, hatten die Münchner zunächst 2:1 gegen Olympique Lyon gewonnen. Beim Härtetest gegen Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur gab es zuletzt dann ein überzeugendes 4:0.

