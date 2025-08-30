Newsticker
FC Bayern: Urgestein geht wohl nach 18 Jahren!

Bayern-Urgestein nach 18 Jahren weg?

Der FC Bayern München verliert wohl den Kult-Physiotherapeuten Gianni Bianchi. Er folgt Kingsley Coman.
Niklas Senger
Seit 18 Jahren ist er im Verein, nun endet offenbar die Zeit von Gianni Bianchi beim FC Bayern.

2007 hatte der FC Bayern München Luca Toni verpflichtet, der mit 58 Toren in 89 Spielen eine äußerst erfolgreiche Zeit beim Rekordmeister verbrachte. Weniger bekannt ist jedoch, dass mit Toni auch dessen persönlicher Physiotherapeut Bianchi aus Florenz nach München wechselte.

Während der Stürmer den FC Bayern bereits 2010 verließ, blieb Bianchi und wurde quasi zum Inventar beim deutschen Rekordmeister.

Bayern-Urgestein folgt Kingsley Coman

Nun schließt sich der 60-Jährige wohl Al-Nassr in Saudi-Arabien an. Vor rund zwei Wochen wechselte bereits Flügelspieler Kingsley Coman zum Klub von Cristiano Ronaldo. Zuvor soll der Franzose Bianchi persönlich gebeten haben, ihm zu folgen.

Coman hatte während seiner Zeit in Deutschland immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, darunter ein Innenbandriss im Knie sowie mehrere Muskelfaserrisse. Die Behandlungen der Physiotherapeuten um Bianchi brachten den 29-Jährigen aber immer wieder zurück auf den Platz.

Auch Klose und Ribéry lockten Bianchi

Bianchi entwickelte sich über fast zwei Jahrzehnte zum Kult-Physio und engen Vertrauten der Bayern-Stars. Dem Bericht zufolge hätten schon Miroslav Klose bei seinem Wechsel zu Lazio Rom (2011) und Franck Ribéry (2019 zur AC Florenz) versucht, Bianchi zu einem gemeinsamen Wechsel zu bewegen.

Sein letztes Spiel mit dem FCB wird Bianchi demnach beim Heimspiel gegen den Hamburger SV am 13. September bestreiten, ehe er in die Saudi Pro League wechselt. Beim FCB begleitete Bianchi 13 Trainer, 14 Deutsche Meisterschaften und zwei Champions-League-Titel.

