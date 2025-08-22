FC Bayern: Wanner wechselt nach Eindhoven

SID 22.08.2025 • 12:46 Uhr Der 19-Jährige bringt angeblich eine fixe Ablösesumme von 15 Millionen Euro. Von Sportvorstand Max Eberl wurde er zuletzt indirekt kritisiert.

Paul Wanner wechselt wie erwartet vom FC Bayern zur PSV Eindhoven. Der 19 Jahre alte Offensivspieler bringt den Münchnern nach Medienberichten eine feste Ablösesumme von 15 Millionen Euro.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wanner erhält beim Meister der niederländischen Eredivisie einen Vertrag bis 2030, die Bayern sollen sich ein Rückkaufrecht gesichert haben. In den beiden vergangenen Jahren war er an die SV Elversberg sowie an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen.

Münchens Sportvorstand Max Eberl hatte Wanner am Donnerstag noch indirekt kritisiert. „Wir wollen an Spieler glauben und mit Spielern arbeiten, die Bock darauf haben, Bayern-München-Spieler zu werden. Und da gehören halt Schritte dazu. Und da gehört auch Mut dazu“, sagte er zu den Gründen für die Zustimmung zu einem Wechsel.