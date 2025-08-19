FC Bayern: "Finde ich nicht" - Matthäus widerspricht Kane

SID 19.08.2025 • 05:22 Uhr Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht vor allem die jungen Talente als Trumpf der Bayern und widerspricht Harry Kane.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht Bayern München vor allem dank junger Talente wie Lennart Karl und Jonah Kusi-Asare für die neue Saison der Fußball-Bundesliga gewappnet. „Diesen Spielern sollte man nun eine Chance geben und ich finde nicht, dass der Kader - selbst ohne den gehandelten Christopher Nkunku - zu klein ist“, schrieb der 64-Jährige in seiner Sky-Kolumne. Die Sorgen von Stürmerstar Harry Kane, dass der FCB „ein bisschen dünn aufgestellt“ sei, könne er nicht teilen.

Mit Luis Díaz und Jonathan Tah hätten die Münchner „absolute Verstärkungen“ geholt, schrieb Matthäus. Zudem kehren die derzeit verletzten Stars Jamal Musiala und Alphonso Davies mittelfristig zurück.

Matthäus mit Kritik an Kompany

Auch in Tom Bischof habe Trainer Vincent Kompany „einen richtig guten Mann dazu bekommen“. Doch obwohl der FC Bayern mit dem Erfolg im Supercup beim VfB Stuttgart (2:1) „direkt ein Ausrufezeichen gesetzt“ habe, übte Matthäus Kritik an Kompany.