Fraktur der Augenhöhle: Pavlovic fällt erneut aus

Fußball-Nationalspieler Aleksandar Pavlovic wird Bayern München erneut einige Zeit fehlen. Wie der Meister mitteilte, erlitt der 21-Jährige im Freitagstraining eine Fraktur der Augenhöhle und wurde bereits erfolgreich operiert. Der Mittelfeldspieler war bereits in der vergangenen Saison immer wieder von seiner Gesundheit ausgebremst worden. Nach einem Schlüsselbeinbruch in der Hinrunde fehlte er in der Rückrunde lange wegen Pfeifferschem Drüsenfieber.