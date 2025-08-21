Newsticker
Frankfurt: Aaronson wechselt in die USA

Eintracht-Profi kehrt in USA zurück

Der 21-Jährige traf zuletzt im Pokal - nun wechselt er in seine Heimat.
Aaronson traf zuletzt im DFB-Pokal
© IMAGO/Claus/SID/IMAGO/HMB Media/Claus
SID
Paxten Aaronson verlässt den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und wechselt in seine Heimat USA zu den Colorado Rapids. Der Mittelfeldspieler war im Januar 2023 von Philadelphia Union nach Frankfurt gekommen, setzte sich aber nie durch.

In der vergangenen Saison war er in die Niederlande zum FC Utrecht ausgeliehen, zuletzt erzielte er im DFB-Pokal sein erstes Tor für die Eintracht.

„Er hat sowohl während der Saisonvorbereitung als auch in seinen Einsätzen gezeigt, welches Potenzial in ihm steckt“, sagte der Frankfurter Sportdirektor Timmo Hardung laut Vereinsmitteilung am Donnerstag. „Mit Blick auf die WM 2026, die unter anderem in seinem Heimatland ausgetragen wird, hat er den Wunsch hinterlegt, seinen nächsten Schritt zu gehen.“

