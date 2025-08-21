Frankfurt: Aaronson wechselt in die USA

SID 21.08.2025 • 20:22 Uhr Der 21-Jährige traf zuletzt im Pokal - nun wechselt er in seine Heimat.

Paxten Aaronson verlässt den Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt und wechselt in seine Heimat USA zu den Colorado Rapids. Der Mittelfeldspieler war im Januar 2023 von Philadelphia Union nach Frankfurt gekommen, setzte sich aber nie durch.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der vergangenen Saison war er in die Niederlande zum FC Utrecht ausgeliehen, zuletzt erzielte er im DFB-Pokal sein erstes Tor für die Eintracht.