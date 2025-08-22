Frankfurt verlängert mit Hauptsponsor Indeed

SID 22.08.2025 • 13:33 Uhr Der Champions-League-Teilnehmer stellt sich im wirtschaftlichen Bereich langfristig auf.

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat seine Partnerschaft mit Hauptsponsor Indeed vorzeitig ausgeweitet.

Wie die Hessen mitteilten, wurde der ohnehin noch eine Saison gültige Vertrag um drei Jahre bis in den Sommer 2029 verlängert. Es ist bereits die dritte Vertragsverlängerung mit der weltweit größten Jobseite seit Beginn der Zusammenarbeit zur Saison 2017/18.

Indeed ist dabei neben dem Männer-Team auch Hauptsponsor der Frauen-Mannschaft und unterstützt die U21, den eSports-Bereich, den Vereinssport, die Fußballschule sowie die Traditionsmannschaft.

Zudem engagiert sich das Unternehmen als Partner von EintrachtTech, des Deutsche Bank Park und im Bereich Nachhaltige Zukunft.

