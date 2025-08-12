Friedl bleibt Werder-Kapitän

SID 12.08.2025 • 20:19 Uhr Marco Friedl bleibt Kapitän des SV Werder Bremen. Der Österreicher geht in seine achte Werder-Saison. Auch der neue Trainer hält an ihm fest.

Marco Friedl bleibt Kapitän des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. „Ich habe ihn schnell als Führungsspieler unserer Mannschaft kennengelernt, er ist für mich ein wichtiger Ansprechpartner des Teams, und es gab daher keinen Grund, für das Kapitänsamt Veränderungen vorzunehmen“, sagte der neue Trainer Horst Steffen am Dienstag. Der Österreicher Friedl geht in seine achte Saison bei Werder.

