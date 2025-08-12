Friedl bleibt Werder-Kapitän

Marco Friedl bleibt Kapitän des Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. „Ich habe ihn schnell als Führungsspieler unserer Mannschaft kennengelernt, er ist für mich ein wichtiger Ansprechpartner des Teams, und es gab daher keinen Grund, für das Kapitänsamt Veränderungen vorzunehmen“, sagte der neue Trainer Horst Steffen am Dienstag. Der Österreicher Friedl geht in seine achte Saison bei Werder.
Werder-Coach verkündet Entscheidung
Marco Friedl bleibt Kapitän des SV Werder Bremen. Der Österreicher geht in seine achte Werder-Saison. Auch der neue Trainer hält an ihm fest.
Jens Stage wird Friedls Stellvertreter. Zum Mannschaftsrat werden zudem Michael Zetterer, Leonardo Bittencourt, Niklas Stark, Romano Schmid und Senne Lynen gehören. Am Freitag (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) tritt Werder im DFB-Pokal bei Arminia Bielefeld an, dem Überraschungsfinalisten der Vorsaison. Zum Bundesliga-Auftakt gastieren die Bremer am 23. August bei Eintracht Frankfurt.