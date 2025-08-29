Für 60 Millionen: Leipzigs Simons wechselt zu Tottenham

SID 29.08.2025 • 18:08 Uhr RB verliert nach dem Abgang von Angreifer Benjamin Sesko einen weiteren Schlüsselspieler.

Der niederländische Jungstar Xavi Simons verlässt Fußball-Bundesligist RB Leipzig und wechselt wie erwartet in die Premier League. Der 22 Jahre alte Offensivspieler schließt sich mit sofortiger Wirkung Champions-League-Teilnehmer Tottenham Hotspur an, das teilten die Sachsen am Freitag mit.

„Xavi kam als außergewöhnliches Talent und hat sich zu einem der besten Offensivspieler Europas entwickelt. Mit seinen spielerischen Fähigkeiten war er eine der tragenden Säulen“, sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport. Xavi kommt auf 78 Spiele für die Leipziger. Dabei erzielte er 22 Tore und bereitete 24 Treffer vor.

RB verliert nach dem Abgang von Angreifer Benjamin Sesko (Manchester United) einen weiteren Schlüsselspieler, wird dafür aber mit einer Ablösesumme von kolportierten 60 Millionen Euro entschädigt.