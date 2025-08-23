Gala des FC Bayern lässt Presse in ganz Europa aufhorchen

Vincent Wuttke 23.08.2025 • 10:30 Uhr Der FC Bayern verzückt die internationale Presse mit seiner Gala. Neben den Torschützen steht ein DFB-Star im Fokus.

Der FC Bayern hat mit seinem 6:0 gegen RB Leipzig zum Auftakt der Bundesliga-Saison in ganz Europa für Aufsehen gesorgt.

Die Presse feiert den deutschen Rekordmeister und sieht bei Luis Díaz genau hin. Zudem ist auch ein DFB-Star im Fokus. SPORT1 zeigt die internationalen Pressestimmen.

England:

The Sun: „A Good Kan-Ing (Wortspiel mit dem Ausdruck “a good caning" - eine ordentliche Tracht Prügel, d. Red.). Harry Kane erzielt in nur 14 Minuten einen Hattrick und demoliert Leipzig. Der englische Stürmer krönt den Triumph der Gastgeber.“

Daily Mail: „Harry Kane erzielt in 14 Minuten einen Hattrick, Michael Olise trifft doppelt – Bayern München fertigt RB Leipzig zum Bundesliga-Auftakt ab. Vor allem nach der Pause übernimmt Kane das Kommando.“

Guardian: „Kane-Hattrick und Tor-Debüt von Luis Dìaz. Das Team von Vincent Kompany wirkte mehr als bereit für den Ligastart. Sie setzen mit dem 6:0 ein erstes Ausrufezeichen. Kane eröffnete sein Torekonto und vollendet die beeindruckende Machtdemonstration.“

BBC: „Mit seinem ersten Saisonspiel hat Vincent Kompanys Team eine klare Botschaft an den Rest der Bundesliga gesendet: Bayern ist so stark wie eh und je. Auf den Flügeln glänzte der FC Bayern besonders: Michael Olise und Rechtsverteidiger Konrad Laimer kombinierten auf der rechten Seite, links spielte Luis Dìaz stark auf und in der Mitte nutzten Kimmich und Gnabry hinter dem brandgefährlichen Kane ihre spielerische Überlegenheit.“

Spanien:

Marca: „Luis Díaz und Harry Kane führen Kompanys perfekte Maschine an. Die neue Bundesliga-Saison beginnt, doch die Geschichte ändert sich nicht: Bayern München kann Spieler verpflichten oder verkaufen, doch die Überlegenheit ist absolut. Harry Kanes Position war fundamental. Der Engländer zog sich so weit zurück, dass er fast wie ein zusätzlicher Mittelfeldspieler agierte.“

As: „Matador Kane fegt Bayern an die Spitze. Die neue Bundesliga-Saison begann genau so, wie die letzte endete: Mit einem FC Bayern, der alles wegfegte. Kane erzielt den ersten Hattrick der Saison und Luis Díaz legte dem Stürmer zwei Treffer auf. Es scheint, dass sich der Kolumbianer und der Engländer schon gut verstehen. Díaz ist sofort eingeschlagen.“

Sport: „Bayern lag mit Luis Díaz genau richtig. Er hätte sich kein besseres Bundesliga-Debüt wünschen können. Díaz’ Verpflichtung ließ zunächst Fragen offen: Würde er ins System passen? Würden sich die 70 Millionen Euro lohnen? Der Kolumbianer beantwortete diese Zweifel im Handumdrehen. Wenn man sah, wie selbstbewusst und mutig er auf dem Platz agierte, bestätigten eine seine genialen Aktionen die Erwartungen.“

Frankreich:

L‘Équipe: „Mit einem Doppelpack von Michael Olise und einem Hattrick von Harry Kane ließ Bayern seinem Gegner Leipzig keine Chance. Der einzige Offensivspieler, der nicht selbst getroffen hat, war Serge Gnabry, er glänzte dafür umso mehr als Vorbereiter. In den letzten beiden Saisons nicht immer in Topform und durch Verletzungen ausgebremst, geht der 30 Jahre alte Rechtsaußen in dieser Saison neue Wege. Als freier Spielmacher hinter Kane, mit Olise auf rechts und Díaz auf links, dominierte Gnabry das Spiel.“

Italien:

Gazzetta dello Sport: „Kane ist ein Außerirdischer! Die Jahre vergehen, aber Harry Kane bleibt unverändert. Der Engländer erzielt einen phänomenalen Hattrick. Eine Lawine mit Gesicht: Nachdem er bereits vor einer Woche im Supercup geglänzt hatte, brilliert zudem auch der 23-jährige Olise am ersten Bundesliga-Spieltag. Olise war nicht zu stoppen, Díaz ebenso überragend.“

Corriere dello Sport: „Der FC Bayern München macht dort weiter, wo er aufgehört hat. Ein Spiel in nur eine Richtung. In der 32. Minute erzielt Luis Díaz bei seinem Debüt in der höchsten deutschen Liga ein Tor. Es ist ein weiteres Erfolgserlebnis für den Ex-Liverpool-Spieler.“

Österreich:

Kronen Zeitung: „Knaller-Start! Bayern feiern tolle Torshow.“

Schweiz:

Blick: „Olise und Kane im Torrausch - Bayern überrollt Leipzig. Rund eine halbe Stunde kann Leipzig gegen die gnadenlos nach vorne spielenden Münchner dagegenhalten. Danach folgt der Torregen. Damit führen die Bayern auch einen Bundesliga-Rekord weiter. Seit 14 Spielzeiten sind die Münchner am ersten Spieltag ungeschlagen geblieben.“

