"Geiles" Spiel zum Auftakt: Blessin heiß auf den BVB

SID 21.08.2025 • 16:16 Uhr Der Coach des FC St. Pauli peilt auch in dieser Saison wieder den Klassenerhalt an.

Trainer Alexander Blessin geht mit großer Vorfreude in die erste Saisonpartie des FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund. Er erwarte einen „geilen“ Abend - „mit den Lichtern, volles Stadion. In der Summe viele Punkte, wo ich richtig Bock habe, das Spiel anzugehen. Mit einem namhaften Gegner. Was will man mehr“, sagte der 52-Jährige vor dem ersten Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr).

Nach knappen Pleiten in der Vorsaison, die auch von unglücklichen Schiedsrichterentscheidungen begünstigt worden waren, sei sein Team nun „einfach dran, auch punktetechnisch etwas zu holen“ gegen die Dortmunder, sagte Blessin: „Wir wollen reingehen, ohne Angst zu haben und wollen natürlich auch etwas holen am Millerntor.“

Der zuletzt verletzte Kapitän Jackson Irvine sei trotz Fortschritten in den vergangenen Tagen noch „kein Thema“ für das Dortmund-Spiel. Insgesamt aber zeigte sich der Trainer nach einer ereignisreichen Saisonpause „zufrieden“ mit dem Kader: „Wir haben mehr Variabilität drin, das hilft uns in unserem Spiel und in unserem Entwicklungsschritt“, sagte Blessin.