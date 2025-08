Schwerer verletzt? Leverkusen-Star vergießt Tränen

Bayer Leverkusen hat seinem neuen Trainer Erik ten Hag eine gelungene Heimpremiere beschert. Im vierten Vorbereitungsspiel auf die neue Saison gewann die Werkself 3:0 (3:0) gegen den italienischen Erstliga-Aufsteiger SC Pisa. Auch in Unterzahl zeigte Leverkusen erfrischenden Offensivfußball und feierte eine überzeugende Saisoneröffnung vor 22.498 Fans - mit einem Stimmungsdämpfer.

Der brasilianische Rechtsverteidiger Arthur verletzte sich bei einem Sprint auf das gegnerische Tor und musste in der 31. Minute ausgewechselt werden. Auf dem Weg in die Kabine vergoss er Tränen und vergrub sein Gesicht hinter seinem Trikot. Bis dahin hatten Robert Andrich (4.) und Neuzugang Christian Kofane (17.) Leverkusen bereits komfortabel in Führung gebracht. Exequiel Palacios erhöhte kurz vor der Pause (45.).