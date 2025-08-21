"Gibt eine Situation": Union gegen Stuttgart ohne Leite

SID 21.08.2025 • 14:49 Uhr Diogo Leite wird zum Saisonauftakt im Kader des Union Berlin fehlen. Medienberichten zufolge will der Portugiese die Berliner noch in diesem Sommer verlassen.

Verteidiger Diogo Leite wird zum Saisonauftakt im Kader des Fußball-Bundesligisten Union Berlin fehlen. „Diogo ist nicht im Training, deswegen verzichten wir auf ihn“, sagte Trainer Steffen Baumgart vor dem Duell am Samstag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) gegen den DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart: „Es gibt eine Situation, die wir alle kennen. Und dieser tragen wir Rechnung. So deutlich muss man es sagen.“

Medienberichten zufolge will der Portugiese den Verein noch in diesem Sommer verlassen. Beim 5:0 in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten FC Gütersloh hatte der 26-Jährige bereits im Aufgebot des Bundesligisten gefehlt. An den Spekulationen will sich sein Trainer aber nicht beteiligen. „Wir gucken, was da kommt. Und dann lassen wir uns gerne überraschen“, sagte Baumgart: „Ich bin mit dem Kader zufrieden. Wir sehen uns gut, wenn nicht sogar sehr gut aufgestellt.“

Rönnow steht vor Comeback

Union-Keeper Frederik Rönnow, der im Pokal zu Beginn des zweiten Durchgangs aufgrund von Schwindelgefühlen ausgewechselt werden musste, könnte derweil gegen den VfB schon wieder auf dem Platz stehen.