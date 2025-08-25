"Gibt einen Push": Köln feiert erfolgreiche Bundesliga-Rückkehr

SID 25.08.2025 • 05:53 Uhr Marius Bülter schießt den 1. FC Köln zum Sieg in Mainz. Der Premieren-Erfolg soll für die kommenden Wochen helfen.

Das Catering-Team der MEWA Arena brachte mit dem Kellnerwagen zwei Kisten Bier zur Kölner Kabine, die Stimmung beim Aufsteiger war nach dem dramatischen Sieg beim Bundesliga-Comeback bestens. "Es war sehr emotional, dass wir uns zum Schluss den Sieg holen", sagte Torschütze Marius Bülter: "Wir haben es uns erarbeitet. Es spricht für die Mannschaft, dass wir bis zum Ende dran glauben. Das gibt uns sicher einen Push und schweißt zusammen."

In der 90. Minute hatte der Neuzugang von der TSG Hoffenheim eine Flanke von Luca Waldschmidt perfekt mit dem Kopf ins Eck verlängert - und so für den 1:0 (0:0)-Erfolg beim FSV Mainz 05 gesorgt. "Es war eine super Flanke von Luca, viel musste ich nicht machen", sagte Bülter bescheiden. Sein Trainer sparte dagegen nicht mit Sonderlob. "Bülti zeigt, dass er in ganz vielen kleinen Aspekten Bundesliganiveau hat", sagte Lukas Kwasniok: "Er bringt Attribute mit, die uns helfen."

Sein Team sei "der etwas glückliche, aber nicht unverdiente Sieger" eines umkämpften Auftaktspiels, führte der Coach aus. Die gezeigte Intensität und Bereitschaft seien "die einzige Chance, um in der Bundesliga zu überleben. Mainz hat schon gezeigt, dass sie einen Schritt weiter sind. Da muss du dich schon in alles reinwerfen, um gegen so einen Gegner klarzukommen." Die Mannschaft müsse weiterhin "erstmal in der Bundesliga ankommen".