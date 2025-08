Gladbach feiert mit viel Prominenz - Fohlen-Statue enthüllt

Von Günter Netzer bis Lothar Matthäus, von Berti Vogts bis Christoph Kramer: Mit zahlreichen Ikonen der Vereinsgeschichte hat Borussia Mönchengladbach am Freitag im eigenen Stadion seinen 125. Geburtstag gefeiert. Vor Beginn der großen Party wurde vor dem Borussia-Park ein 4,50 Meter großes Fohlen aus Bronze enthüllt, das auf den in den goldenen 70er-Jahren etablierten Spitznamen „Fohlenelf“ der Borussia anspielt.

„Dieses Treffen mit den Legenden, mit den Spielern, die der Borussia geholfen haben, ist ein ganz besonderer Tag“, sagte Klub-Präsident Rainer Bonhof (73). Netzer (80), Anfang der 70er-Jahre genialer Spielmacher des Klubs, war ebenfalls dabei. „125 Jahre zu bestehen, da gehört etwas dazu“, sagte er, „da kann man nur sagen: große Klasse.“ Matthäus (64) wurde in Mönchengladbach zum Profi. „Ich bin mit der Borussia groß geworden, bin seit ich die Bundesliga verfolge ein Fan“, sagte er: „Die Borussia ist mir praktisch in die Wiege gelegt worden.“

Die Borussia wurde am 1. August 1900 gegründet, stieg 1965 in die Bundesliga auf und wurde fünfmal deutscher Meister (1970, 1971, 1975, 1976, 1977). Hinzu kommen zwei Titel im UEFA-Pokal (1975, 1979) und drei DFB-Pokal-Siege (1960, 1973, 1995). In der „ewigen“ Tabelle der Bundesliga liegt Gladbach auf Rang fünf.

Während die Ehemaligen am Freitag in der Loge des Stadions feierten, ließen nebenan auch die Anhänger bei einer Party in der Nordkurve ihre Borussia hochleben. Am Samstag folgt vor dem Spiel gegen den FC Valencia eine „Jubiläums-Zeremonie“ auf dem Rasen.