Olise? Glasner gerät ins Schwärmen

SID 07.08.2025 • 05:39 Uhr Oliver Glasner trainierte den heutigen Bayern-Star einst bei Crystal Palace - und traut dem Franzosen noch einiges zu.

Für den früheren Bundesliga-Trainer Oliver Glasner kamen die starken Leistungen seines ehemaligen Schützlings Michael Olise beim FC Bayern nicht überraschend. „Ich habe es so erwartet“, sagte der Österreicher bei Sky. Olise, der vor seinem Wechsel zu den Bayern bei Crystal Palace in der Premier League unter Glasner gespielt hatte, sei „einfach ein Unterschiedsspieler“. Er sei „überzeugt“, so Glasner, „das ist erst der Anfang von Michaels großer Karriere.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Olise war im vergangenen Sommer aus London nach München gewechselt und überzeugte mit 43 Torbeteiligungen in 55 Pflichtspielen vollends. „Er bringt einfach so viel mit, ein begnadeter Fußballer“, schwärmte Glasner: „Er ist wirklich alles: Er kann dribbeln, er kann abschließen, er kann vorbereiten, er versteht das Spiel auch gegen den Ball. Er ist so clever, […] wie er auch den Gegner immer wieder in gewisse Situationen reinlenkt.“