Gräfe schimpft nach Derby-Aufreger: "Das darf man niemals abpfeifen!"

Niklas Senger 30.08.2025 • 09:34 Uhr Eine strittige Entscheidung im Hamburger Derby zwischen dem HSV und dem FC St. Pauli sorgt für Diskussionen. Ex-Schiri Manuel Gräfe spricht von einem eindeutigen Fehler des Unparteiischen Christian Dingert.

Auf St. Pauli darf gejubelt werden, während alle Anhänger des Hamburger SV weiterhin auf den ersten Sieg seit der Rückkehr in die Bundesliga warten müssen.

Im 112. Stadtderby hat der FC St. Pauli den großen Rivalen mit 2:0 bezwungen. Eine umstrittene Entscheidung von Schiedsrichter Christian Dingert hätte die Partie nach 25 Minuten jedoch noch einmal in eine andere Richtung lenken können. Nun hat sich auch der frühere Star-Schiri Manuel Gräfe zu der heiß diskutierten Szene zu Wort gemeldet.

HSV - St. Pauli: Strittige Szene in der 25. Minute

Zur Erinnerung: Nach einem langen Ball von Pauli-Keeper Nikola Vasilj hatten sich HSV-Verteidiger Jordan Torunarigha und Andréas Hountondji ein körperlich intensives Laufduell geliefert. Das zunächst bessere Ende erwischte der Stürmer, der alleine auf Torhüter Daniel Heuer-Fernandes zulief und auf den mitgelaufenen Mathias Pereira Lage ablegte, der den Ball ins Tor schoss.

Zum großen Unverständnis vieler Beteiligter pfiff Dingert die Szene allerdings kurz vor dem Torerfolg ab und entschied auf Freistoß für den HSV. Die 2:0-Führung durch Hountondji musste anschließend bis zur 60. Minute aufgeschoben werden.

„Das war aus zwei Gründen ganz bitter für St. Pauli“, schimpfte Schiri-Experte Manuel Gräfe bei Bild - und führte dann genauer aus, was er meinte.

Gräfe: „Das darf man niemals als Foulspiel abpfeifen“

„Erstens hielt Torunarigha, der Hamburger, den St. Paulianer mit seinem linken Arm an dessen linken Arm und zudem noch mit dem rechten Arm am Trikot fest“, sagte Gräfe: „Und selbst wenn im Vorfeld vielleicht auch ein Arbeiten des St. Paulianers gewesen sein sollte, das darf man niemals als Foulspiel abpfeifen.“

Da Dingert die Szene bereits vor dem Torerfolg unterbunden hatte, konnte auch der VAR nicht mehr in das Geschehen eingreifen. Laut Gräfe hätte man sich die Szene sonst im Nachhinein ansehen können. „Er hätte es laufen lassen müssen und das 2:0 hätte danach sicher Bestand gehabt. Insofern doppelt bitter für Pauli. Freistoß für den HSV war falsch“, meinte Gräfe.