Torwart Atubolu bei Nagelsmann außen vor: Freiburgs Coach reagiert

Der Freiburger Coach Julian Schuster ist nicht sauer auf den Bundestrainer, obwohl der auf den SC-Torwart Noah Atubolu verzichtet.

Trainer Julian Schuster vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg ist trotz der ausgebliebenen Nominierung seines Torwarts Noah Atubolu für die Nationalmannschaft nicht schlecht auf Julian Nagelsmann zu sprechen.

„Ich habe vollstes Vertrauen in den Bundestrainer“, sagte der Coach am Donnerstag: „Man kann so eine Nicht-Nominierung auch als etwas Positives, als eine Herausforderung sehen.“

Schuster macht Atubolu Mut

Nagelsmann hatte für den Start in die WM-Qualifikation am Mittwoch Finn Dahmen vom FC Augsburg als dritten Torwart berufen. Der deutsche U21-Keeper Atubolu hatte das Nachsehen, obwohl seine Nominierung von zahlreichen Experten gefordert worden war.