Hattrick von Kane: Bayern mit Machtdemonstration zum Auftakt

SID 22.08.2025 • 22:30 Uhr Vor allem Michael Olise und Harry Kane überzeugen beim Auftakt der 63. Bundesliga-Saison in München.

Ein überragender Michael Olise, ein treffsicherer Millionen-Einkauf Luis Díaz und ein Harry Kane in Torlaune: Der deutsche Rekordmeister Bayern München ist dank einer Machtdemonstration erfolgreich in die Mission Titelverteidigung gestartet. Das Team von Trainer Vincent Kompany feierte zum Auftakt der 63. Saison der Fußball-Bundesliga gegen RB Leipzig ein 6:0 (3:0)-Schützenfest. Für den neuen Leipzig-Coach Ole Werner geriet das erste Ligaspiel an der Seitenlinie der Sachsen hingegen zum Debakel.

In der 27. Minute schoss „Ausnahmespieler“ Olise das erste Tor der neuen Spielzeit, wenig später feierte Neuzugang Díaz seine Torpremiere in der Bundesliga (32.). Kurz vor der Pause ließ Olise die Unruhe um die Kaderplanung der Münchner mit seinem Doppelpack erst einmal schon verstummen (42.). Der Franzose sei „außergewöhnlich begabt“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund in der Halbzeitpause bei Sky. Nach dem Seitenwechsel verbuchte Stürmerstar Kane einen Hattrick (64./74./78). Die Bayern blieben damit zum 14. Mal im ersten Saisonspiel in Folge ungeschlagen.

Wenige Stunden vor dem Spiel hatte Präsident Herbert Hainer den gemächlichen Transferkurs der Münchner verteidigt. Nach der geplatzten Verpflichtung von Nationalstürmer Nick Woltemade vom VfB Stuttgart und dem Abgang von Talent Paul Wanner ist der deutsche Meister gerade offensiv dünn besetzt. „Wir glauben, dass wir das mit einem Leihspieler gut abdecken können“, besänftigte Hainer. Auch Kompany versuchte Zuversicht auszustrahlen. „Wir sind richtig heiß auf diese Saison“, sagte der Belgier eine Woche nach dem Triumph im Supercup.

Einen ersten Schreckmoment - vor allem in Hinblick auf den kleinen Kader - erlebten die Bayern aber wegen eines frühen Vorstoßes der Sachsen. Im Strafraum von Manuel Neuer, der am Freitag in seine 20. Bundesliga-Saison ging, wurde Leon Goretzka unglücklich am Fuß (5.) getroffen. Nach kurzer Behandlung konnte der Nationalspieler aber weitermachen. Sein Team lieferte anschließend eine kontrollierte Anfangsphase, RB lauerte auf Konter.

Die erste gefährliche Bayern-Chance hatte Konrad Laimer nach einem tollen Zuspiel des umsichtigen Kane. Der Außenverteidiger scheiterte aber aus kurzer Distanz an Keeper Peter Gulacsi (11.), anschließend behielt Bayern die Kontrolle. Die Belohnung dafür gab es durch Olise, der nach einer verunglückten Grätsche in der Leipziger Abwehr mit seinem schwächeren rechten Fuß satt ins linke Eck traf.

Prompt drehten der Franzose und seine Mitspieler um Díaz auf. Der Kolumbianer donnerte den Ball nach Hackenvorlage von Serge Gnabry mit Wucht unter die Latte und ließ die Fans in der Allianz Arena erneut jubeln. Nationalspieler Gnabry wirbelte anschließend im Angriff fleißig weiter und legte Olise das dritte Tor auf.

Auch nach der Pause dominierte Bayern vor den 75.000 Zuschauern zunächst weiter. Olise verpasste sein drittes Tor nur wenige Minuten nach Wiederanpfiff, als er an einem scharfen Zuspiel von Kane im gegnerischen Strafraum vorbeirutschte. Leipzig wirkte hingegen kraftlos, es fehlte an Tempo und Kreativität. Das Aufbäumen war nur von kurzer Dauer. Kompanys Team schaltete aber kurzzeitig einen Gang runter. Wenn doch mal ein Ansatz von Gefahr für Neuers Kasten bestand, räumte vor allem Neuzugang Jonathan Tah in der Innenverteidigung souverän ab.