Heidenheim verlängert mit Kapitän Mainka

SID 23.08.2025 • 16:01 Uhr Mainka ist seit 2018 im Verein. Und er hat nicht vor, Heidenheim zu verlassen.

Fußball-Bundesligist 1. FC Heidenheim hat den Vertrag mit Kapitän Patrick Mainka um weitere zwei Jahre verlängert. Der Abwehrspieler ist damit bis 2029 an den FCH gebunden, wie der Verein am Samstag kurz vor dem Bundesliga-Auftakt gegen den VfL Wolfsburg bekannt gab.

{ "placeholderType": "MREC" }

"Das ist eine besondere Nachricht für unseren ganzen Verein unmittelbar vor dem Start in unsere dritte Bundesliga-Saison. Daran, dass wir dies beim FCH gemeinsam so erleben dürfen, trägt Patrick Mainka als absoluter Leistungsträger und langjähriger Kapitän einen ganz maßgeblichen Anteil", sagte der Vorstandsvorsitzende Holger Sanwald.