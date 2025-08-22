Hellmann: Frankfurt kein "Bayern-Jäger"

SID 22.08.2025 • 15:28 Uhr Axel Hellmann sieht Eintracht Frankfurt nicht in der Rolle des „Bayern-Jägers“. Man könne die Mücnhner „mal in einem Spiel knacken, aber nicht über eine ganze Saison“, sagt der Geschäftsführer.

Axel Hellmann sieht Eintracht Frankfurt nicht in der Rolle des „Bayern-Jägers“. Er merke durchaus, „wo wir hin geschoben werden sollen“, sagte der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten auf der Pressekonferenz am Freitag. Der FC Bayern sei aber „eine andere Liga“.

Man könne die Münchner „mal in einem Spiel knacken, aber nicht über eine ganze Saison“, erklärte Hellmann. Zwar sei die Entwicklung des Champions-League-Teilnehmers in den letzten Jahren „phänomenal“, dass die Eintracht aber nun den Rekordmeister ernsthaft herausfordere, „sehe ich nicht so“. Die Unterschiede in der Kaderqualität seien schlicht zu hoch. Laut Hellmann seien die Ziele der Hessen in der kommenden Bundesliga-Saison die internationalen Plätze.

Trapp? „Der bedeutendste Torwart der Klubgeschichte“

Die Wechsel-Gerüchte um Sportvorstand Markus Krösche nach München wollte Hellmann nicht kommentieren. Er habe „keine Bedenken, dass er nächste Saison bei uns ist.“ Krösche war 2021 nach Frankfurt gewechselt und hatte seitdem die drei höchsten Ablösesummen der Vereinsgeschichte ausgehandelt, zuletzt verkaufte er Hugo Ekitiké für 95 Millionen Euro zum FC Liverpool.