Hoffenheim: Hlozek erneut verletzt

SID 13.08.2025 • 17:22 Uhr 18 Millionen Euro hat Hoffenheim im vergangenen Jahr in den Tschechen investiert. Nun ist er wieder verletzt.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim muss erneut für unbestimmte Zeit auf Stürmer Adam Hlozek verzichten. Laut Vereinsmitteilung von Mittwoch hat der tschechische Nationalspieler im Training einen Bruch des Kahnbeins im rechten Fuß erlitten und muss operiert werden.

Wegen Fußverletzungen hatte der 23-Jährige bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison länger gefehlt. "Das ist eine bittere Nachricht für uns alle. Adam hat sich nach seiner letzten Verletzung mit enormem Einsatz zurückgekämpft, und jetzt trifft es ihn erneut", sagte Andreas Schicker, Geschäftsführer der TSG.