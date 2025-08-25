Hoffenheim verpflichtet Schweizer Hajdari

SID 25.08.2025 • 19:14 Uhr Der junge Innenverteidiger soll die TSG auch langfristig verstärken.

Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat auf die schwere Knieverletzung von Koki Machida reagiert und den Schweizer Albian Hajdari als Ersatz für die Innenverteidigung verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt vom Schweizer Erstligisten FC Lugano in die Bundesliga und erhält einen „langfristigen Vertrag“ bei den Kraichgauern. Dies teilte der Klub am Montag mit.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Mit Albian haben wir einen Spieler verpflichtet, der perfekt in unser Profil passt: Er ist jung, Linksfuß, top ausgebildet und bringt umfassende Erfahrung aus der Schweizer Liga sowie aus europäischen Wettbewerben mit“, sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker: „Wir verfolgen Albians Entwicklung schon lange und freuen uns, dass wir ihn in der aktuellen Situation gewinnen konnten“. Machida hatte beim 2:1-Erfolg bei Bayer Leverkusen am vergangenen Wochenende einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten.