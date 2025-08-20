HSV genießt Doku-Premiere: "Energie nochmal aufnehmen"

SID 20.08.2025 • 20:55 Uhr Über eineinhalb Jahre wurde der harte Weg der Hamburger zurück in die Fußball-Bundesliga dokumentiert.

Bei der Premiere der Dokumentation über den langen Weg zurück in die Bundesliga durften die Aufstiegshelden des Hamburger SV vor dem Saisonstart noch einmal in Erinnerungen schwelgen. „Wichtig ist, dass wir diese Energie nochmal aufnehmen, die der Aufstieg bewirkt hat, weil die viel Kraft geben kann“, sagte der HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz am Mittwochabend mit Blick auf die Serie „Always Hamburg“.

„Wir freuen uns sehr darauf, das fertige Werk zu sehen“, sagte Trainer Merlin Polzin, „aber natürlich noch viel mehr auf die Bundesliga, die auf uns wartet.“ Das sechsteilige Werk von Regisseur Tom Häussler, der den HSV über eineinhalb Jahre begleitet hat und auch den Aufstieg der HSV-Frauen dokumentiert, ist ab Freitag in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Auch die Spieler freuten sich über den emotionalen Blick zurück, die Gedanken gingen aber auch schon Richtung Liga-Auftakt. „Es ist schön, dass wir uns das noch mal in Ruhe angucken können“, sagte Stürmer Robert Glatzel, „aber es kommen neue, schwierige Aufgaben. Das wird eine ganz besondere Challenge dieses Jahr. Dafür haben wir jahrelang gearbeitet. Es wird eine spannende Zeit, wir freuen uns drauf. Es warten tolle Gegner auf uns.“