Hussein leitet Supercup der Frauen

SID 25.08.2025 • 13:54 Uhr Die Schiedsrichterin des Jahres pfeift das Duell zwischen Double-Gewinner Bayern München und Vizemeister VfL Wolfsburg.

Schiedsrichterin Riem Hussein wird den Supercup der Frauen zwischen dem FC Bayern und dem VfL Wolfsburg in Karlsruhe leiten. Unterstützt wird die 45-Jährige aus Bad Harzburg am Samstag (14.00 Uhr/ZDF und MagentaSport) von den Assistentinnen Jasmin Matysiak und Irina Wehr, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag mitteilte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Als Vierte Offizielle ist Karoline Wacker eingeplant. Zudem kommt wie im Vorjahr in Dresden auch im Wildparkstadion der VAR zum Einsatz, ebenso die vorhandene Torlinientechnik. Hussein wird im Rahmen des Spiels auch als Schiedsrichterin des Jahres geehrt.