Ilzer will mit TSG "konstante Erfolgsmaschine werden"

SID 29.08.2025 • 15:03 Uhr Hoffenheims Cheftrainer Christian Ilzer bleibt nach dem überzeugenden Auftakt ruhig. Vor dem Duell der Gewinner lobt er den favorisierten Gegner.

Trotz des überraschend starken Starts in die neue Saison will Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim noch nicht in Euphorie verfallen.

„Wir wollen das mit aller Ruhe und Sachlichkeit angehen. Die Jungs wissen, was wir uns erarbeitet haben, aber auch, dass wir ständig weiterarbeiten und konstant werden müssen“, sagte Cheftrainer Christian Ilzer vor dem Duell mit dem Champions-League-Teilnehmer Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr): „Wir wollen eine konstante Erfolgsmaschine werden.“

Beide Mannschaften hatten am ersten Spieltag auf ganzer Linie überzeugt: Während die TSG überraschend beim umgebauten Vizemeister Bayer Leverkusen gewann (2:1), dominierte Frankfurt gegen Werder Bremen und siegte auch in der Höhe verdient mit 4:1.

„Für mich ist es ein Spiel zweier Gewinnermannschaften des ersten Spieltags, aber auch nicht mehr“, sagte Ilzer. Er sei zwar „kein Fan davon zu bremsen, aber trotzdem gilt es, das Wesentliche zu benennen und fokussiert zu bleiben“.

