Ist Woltemade wirklich 75 Millionen Euro wert? Frage der Woche im SPORT1-Doppelpass

Ist Woltemade 75 Millionen wert?

Nick Woltemade soll beim VfB Stuttgart bleiben. Ist der Stürmer aber die zuvor aufgerufenen 75 Millionen Euro wert? Die Frage der Woche im SPORT1-Doppelpass.
Der mögliche Transfer von Nick Woltemade zum FC Bayern bleibt weiter Thema. Jetzt spricht der VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle und schiebt einem Transfer den Riegel vor.
